Oaktree acquista StandByMe e Picomedia

(Di giovedì 16 aprile 2020) Stand by me Cambiamenti nell’ambito della produzione tv:, ora, non sono più a guida italiana. Il fondo americanoha infattito le quote maggioritarie (75% circa) delle due società romane, acquisendone il controllo. L’operazione, secondo quanto risulta a Radiocor, è avvenuta attraverso la controllata Asacha Media Group. Passa quindi ad una gestione ’straniera’ la società dell’autrice e produttrice Simona Ercolani, la quale manterrà il 25% del controllo societario (che fino a questo momento era invece al 50%). Gli altri azionisti Francesco Nespega (al 40%), già fondatore del gruppo televisivo Switchover Media, e Giuliano Tranquilli (ex manager di Viacom), usciranno dal management reinvestendo accanto anel nuovo gruppo. Tra le produzioni realizzate da Stand by me, ...