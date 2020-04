Nuovo stadio Milano: comunicato congiunto di Inter e Milan (Di giovedì 16 aprile 2020) Nuovo stadio Milano: ecco il comunicato di Inter e Milan sulla costruzione del Nuovo impianto, dopo la teleconferenza Oggi è andato in scena un Nuovo capitolo della vicenda sul Nuovo stadio di Milano. Ecco il comunicato congiunto di Inter e Milan. comunicato – «AC Milan e FC Internazionale Milano hanno incontrato oggi in teleconferenza l’Amministrazione Comunale per condividere lo stato di avanzamento del progetto del Nuovo stadio di Milano, che oggi assume una rilevanza ancora più strategica nell’ottica dell’auspicata ripresa economica della città. Come richiesto dall’Amministrazione Comunale, sono stati presentati ulteriori approfondimenti sulla rifunzionalizzazione del Meazza, nel quadro del più ampio progetto di un Nuovo stadio per Milano a San Siro e di un Nuovo distretto dedicato allo sport e ... Leggi su calcionews24 Il nuovo progetto della Bombonera : così può cambiare lo stadio più famoso del Sudamerica

Coronavirus - viola quarantena per vedere nuovo stadio : squadra paga multa e gli regala abbonamento [DETTAGLI]

