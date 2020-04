Notizie del giorno – Scenari sulla prossima stagione | il cordoglio del Genoa | i brutti

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020)– Il presidente della FIGC Gabriel Gravina ha parlato a ‘Repubblica’. “Non c’è una deadline per ripartire. Se ci faranno giocare a inizio giugno, abbiamo le date utili per terminare a fine luglio. Se invece dovremo ripartire a settembre, chiuderemo questo campionato a novembre. Per ritornare in campo a gennaio. Se il prossimo campionato cambierà formula? Valutiamo tutte le ipotesi. Una è organizzare le competizioni su anno solare, ma ripeto, serve il coordinamento con tutte le federazioni europee. Altrimenti, dovremo chiudere laa maggio prima dell’Europeo. Il campionato 2021 si potrebbe disputare in cinque mesi. Ci sono delle idee sul tavolo, ad esempio una formula con due o più gironi e poi play-off e play-out. Misure eccezionali, per una sola”. Ipotesi, ...