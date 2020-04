Non siamo tutti Covidioti (e gli italiani non sono sempre peggio) (Di giovedì 16 aprile 2020) Bisognerebbe passare alcuni momenti di questo tempo “sospeso” a riflettere su come abbiamo vissuto finora fino a oggi, su cosa è importante sia a livello individuale che collettivo e, infine, su quello che vogliamo pretendere, nei limiti del possibile, da chi ci governa. Lo stato d’emergenza sta mostrando, per esempio, quali sono le professioni essenziali per il funzionamento (minimo) di una società. Moltissime di queste non sono ben retribuite.Il “livellamento” sognato da molti, inoltre, è reale solo forse per i contagi: sia il ricco che il povero si ammalano, ma è indiscutibilmente meglio se non si è disoccupati, soggetti a partita IVA o titolari di un’attività commerciale chiusa. Al contrario poi di quello che scrive un “esperto” sul Corriere, secondo il quale esiste una “solida” ... Leggi su huffingtonpost Thiago Silva : «Non siamo in vacanza - dobbiamo essere pronti quando si riprenderà a giocare»

Il nostro corpo e quello che indossiamo non definisce chi siamo : lo dice Billie Eilish e lo crediamo anche noi

Pres. Lecce : "Protocollo non ancora ultimato - ma noi siamo pronti! Non acceleriamo i tempi..." (Di giovedì 16 aprile 2020) Bisognerebbe passare alcuni momenti di questo tempo “sospeso” a riflettere su come abbiamo vissuto finora fino a oggi, su cosa è importante sia a livello individuale che collettivo e, infine, su quello che vogliamo pretendere, nei limiti del possibile, da chi ci governa. Lo stato d’emergenza sta mostrando, per esempio, qualile professioni essenziali per il funzionamento (minimo) di una società. Moltissime di queste nonben retribuite.Il “livellamento” sognato da molti, inoltre, è reale solo forse per i contagi: sia il ricco che il povero si ammalano, ma è indiscutibilmente meglio se non si è disoccupati, soggetti a partita IVA o titolari di un’attività commerciale chiusa. Al contrario poi di quello che scrive un “esperto” sul Corriere, secondo il quale esiste una “solida” ...

borghi_claudio : Qui abbiamo tre persone, rappresentative della maggioranza del parlamento, (a cui si aggiungerebbero Fassina e FdI,… - FontanaPres : Non solo i test sierologici, al San Matteo di Pavia c’è un’altra ricerca che utilizza il #plasma di chi ha sconfitt… - CardRavasi : Se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo risuscitato dai morti non muore p… - Mgioppo : @Gigadesires @SoniaLaVera Tentano di tutto perche’ non sappiamo la verità’!! Sono loro le fake news dal governo , a… - daniel_cuello : @Voormas È che siamo appena all’inizio, non è una cosa che si può misurare nell’arco di pochi decenni imho -

Ultime Notizie dalla rete : Non siamo Coronavirus, l'inviata a Napoli: "Non siamo fortunati, nessuno in strada" Adnkronos Coronavirus, velista trentino bloccato con famiglia nel mare delle Bahamas: «Non so quanto dureremo»

«Siamo in uno dei posti più sicuri e belli al mondo, l'Exuma national park. Ma dobbiamo essere certi che tutto vada sempre bene. E siccome questa certezza non si ha mai, non ...

Milan-Liverpool: i 6 minuti peggiori della storia rossonera (e addio Champions)

Voci smentite da tutti i milanisti, ultimo dei quali Paolo Maldini nell’intervista ad Aldo Cazzullo di qualche giorno fa: «Non è vero che nell’intervallo abbiamo festeggiato. Al contrario: abbiamo ...

«Siamo in uno dei posti più sicuri e belli al mondo, l'Exuma national park. Ma dobbiamo essere certi che tutto vada sempre bene. E siccome questa certezza non si ha mai, non ...Voci smentite da tutti i milanisti, ultimo dei quali Paolo Maldini nell’intervista ad Aldo Cazzullo di qualche giorno fa: «Non è vero che nell’intervallo abbiamo festeggiato. Al contrario: abbiamo ...