No, il nuovo iPhone SE 2020 non è la risposta di Apple alla crisi (Di giovedì 16 aprile 2020) (Foto: Apple)Nel mondo ci sono 1,5 miliardi di dispositivi Apple attivi. Non si tratta ovviamente di tutti top di gamma, come si dice. Al contrario: il pubblico di chi ama la Mela si divide in fedelissimi che acquistano subito le ultime novità e di adepti silenti che invece vanno ancora fieri del loro iPhone 5c magari con la scocca gialla e il display frantumato, dell’iPhone 8 svelato appena tre anni fa, anche se sembra un’infinità, o di un MacBook Air mid-2013 con processore i5 dual-core. Cupertino lo sa e da alcuni anni ha iniziato una strategia di diversificazione dei propri prodotti che ha esteso l’offerta alla cosiddetta fascia media. L’esordio avvenne proprio con l’iPhone 5c, lanciato nel settembre 2013, per poi proseguire con il primo Se (tre anni più tardi) e a suo modo anche con l’Xr di due anni fa, pur sempre una ... Leggi su wired Il nuovo iPhone Se a confronto con 5 smartphone di pari prezzo

Troppo alto il prezzo del nuovo iPhone SE 2020 : scheda tecnica non degna di nota

Apple lancia il nuovo iPhone SE - lo smartphone di 2ª generazione : un gioiellino low-cost al prezzo più basso di sempre (Di giovedì 16 aprile 2020) (Foto:)Nel mondo ci sono 1,5 miliardi di dispositiviattivi. Non si tratta ovviamente di tutti top di gamma, come si dice. Al contrario: il pubblico di chi ama la Mela si divide in fedelissimi che acquistano subito le ultime novità e di adepti silenti che invece vanno ancora fieri del loro5c magari con la scocca gie il display frantumato, dell’8 svelato appena tre anni fa, anche se sembra un’infinità, o di un MacBook Air mid-2013 con processore i5 dual-core. Cupertino lo sa e da alcuni anni ha iniziato una strategia di diversificazione dei propri prodotti che ha esteso l’offertacosiddetta fascia media. L’esordio avvenne proprio con l’5c, lanciato nel settembre 2013, per poi proseguire con il primo Se (tre anni più tardi) e a suo modo anche con l’Xr di due anni fa, pur sempre una ...

SkyTG24 : Apple presenta ufficialmente il nuovo #iPhoneSE 2020. ?? Tutti i dettagli ?? - anastasjaberg : RT @clealusyfir: raga non è che se la apple caccia un nuovo iphone voi siete OBBLIGATI MORALMENTE a comprarlo - anastasjaberg : RT @amyasmoher: il nuovo iphone della apple non sostituisce il modello successivo all’iphone 11, è semplicemente una strategia di marketing… - irregulaery : okay basta mi prendo l'iphone nuovo a questo punto dato che è fresco fresco - adellecesther : cosa ne pensate del nuovo iphone? -