Nissan - Respiratori | visiere protettive e altro | la mobilitazione contro il Covid-19

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tra le Case automobilistiche coinvolte nelle iniziative di contrasto all'emergenza coronavirus c'è anche la, impegnata in tutto il mondo con le proprie strutture, risorse e forza lavoro nella realizzazione di materiale medico di vario tipo.Qui Spagna. In collaborazione con l'ospedale San Pau, la Qev Technologies e l'Eurecat, a Barcellona la Casa giapponese sta fabbricando. La produzione inizierà questa settimana nell'impianto catalano della: il dispositivo, denominato Q-Vent, ha già ricevuto l'approvazione dell'Aemps (l'agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari) e i primi venti esemplari saranno donati alla CatSalut (il servizio sanitario locale) da utilizzare nelle terapie intensive.Qui Regno Unito. In Inghilterra, invece, un team di volontari dello stabilimento di Sunderland sta lavorando per fornire maschere: ...