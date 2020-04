Nigeria, forze di sicurezza accusate di aver ucciso 18 persone nell’applicazione delle misure contro il Coronavirus (Di giovedì 16 aprile 2020) Nigeria, 18 persone uccise nell’applicazione delle misure di lockdown In Nigeria le misure messe in atto dalle forze di sicurezza per far rispettare il lockdown imposto dalle autorità stanno uccidendo più persone rispetto al Coronavirus. Lo denuncia la Commissione nazionale per i diritti umani (Nhcr), spiegando di aver ricevuto ”105 denunce di incidenti e violazioni di diritti umani ad opera delle forze di sicurezza” in 24 dei 36 Stati della Nigeria e ad Abuja, dove è stato imposto il lockdown il 30 marzo scorso. Inoltre ”ci sono 8 incidenti documentati di uccisioni extragiudiziali che hanno causato 18 morti” tra il 30 marzo e il 13 aprile, prosegue il rapporto. Il Coronavirus ha invece causato la morte di 12 persone in Nigeria, mentre i casi confermati sono 407. Nel Paese, il più popoloso dell’Africa, il lockdown ... Leggi su tpi (Di giovedì 16 aprile 2020), 18uccise nell’applicazionemisure di lockdown Inle misure messe in atto dallediper far rispettare il lockdown imposto dalle autorità stanno uccidendo piùrispetto al Coronavirus. Lo denuncia la Commissione nazionale per i diritti umani (Nhcr), spiegando diricevuto ”105 denunce di incidenti e violazioni di diritti umani ad operadi” in 24 dei 36 Stati dellae ad Abuja, dove è stato imposto il lockdown il 30 marzo scorso. Inoltre ”ci sono 8 incidenti documentati di uccisioni extragiudiziali che hanno causato 18 morti” tra il 30 marzo e il 13 aprile, prosegue il rapporto. Il Coronavirus ha invece causato la morte di 12in, mentre i casi confermati sono 407. Nel Paese, il più popoloso dell’Africa, il lockdown ...

