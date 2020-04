Napoli, parla l’ex procuratore di Lorenzo Insigne: “Non mi ha sorpreso che abbia cambiato agente” (Di giovedì 16 aprile 2020) Antonio Ottaiano, ex procuratore di Lorenzo Insigne, ha parlato del capitano azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Non conosco bene l’evoluzione e i rapporti che ha mantenuto Insigne. L’ipotesi che possa rimanere a Napoli c’è sempre stata, lui l’ha sempre manifestata. Molti associano le scelte a manifestazioni di volontà e può anche essere vero, ma non ho elementi per confermare o smentire. Così come non posso confermare e smentire che la scelta del cambio di procuratore sia collegata al suo futuro. Devo dire che non mi ha sorpreso che abbia cambiato agente”. “In alcuni momenti potrei pure immaginare di poterlo vedere altrove. Secondo me ci può stare che vesta un’altra maglia, ma nel prossimo mercato i flussi finanziari non saranno tali da mettere le società in condizione di muovere ... Leggi su calciomercato.napoli Napoli - parla il legale Mattia Grassani : “Come può un atleta pretendere una mensilità senza aver fornito una prestazione?”

Napoli - Martin Vazquez parla di Fabian Ruiz : “Può giocare in qualsiasi grande squadra”

È la camorra il virus di Napoli : parla Fabbrocini - il nuovo capo della Squadra Mobile (Di giovedì 16 aprile 2020) Antonio Ottaiano, exdi, hato del capitano azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss. “Non conosco bene l’evoluzione e i rapporti che ha mantenuto. L’ipotesi che possa rimanere ac’è sempre stata, lui l’ha sempre manifestata. Molti associano le scelte a manifestazioni di volontà e può anche essere vero, ma non ho elementi per confermare o smentire. Così come non posso confermare e smentire che la scelta del cambio disia collegata al suo futuro. Devo dire che non mi hacheagente”. “In alcuni momenti potrei pure immaginare di poterlo vedere altrove. Secondo me ci può stare che vesta un’altra maglia, ma nel prossimo mercato i flussi finanziari non saranno tali da mettere le società in condizione di muovere ...

Affaritaliani : Serie A, parla Cellino: 'Tonali lo vorrei alla Roma o al Napoli, ma...' - FonteUfficiale : #gossip #musica #tv #cinema #16aprile Oggi si parla di: Armani: 'Non voglio più lavorare così, è immorale'; Elena… - Peppemor85 : ?? Napoli, Italia _ ??? Questa storia finirà So' sicuro , ccà nun s'adda cchiù parla' Keep on movin' Non lasciarti an… - TeofiloSteven : RT @macho_morandi: @pignafisherman Ma secondo te un presidente parla così se effettivamente ci sono trattative con le squadre interessate?… - nicolo_frate : Ma questo è davvero di Napoli? Perché se un napoletano parla di Lombardia vale tutto -