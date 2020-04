Napoli | archiviata inchiesta sui medici assenteisti del Cardarelli

(Di giovedì 16 aprile 2020) Aveva destato molto scalpore, nelle scorse settimane, la denuncia del Fatto Quotidiano. 249 operatori sanitarial, titolava il quotidiano di Travaglio. Che parlava di certificatifalsi con i qualie infermieri si erano sottratti al lavoro in piena emergenza. Ebbene, il gip di, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto l’archiviazione degli atti. In una nota firmata dal procuratore Giovanni Melillo si legge: «All’esito delle indagini lo scorso 30 marzo veniva formulata richiesta di archiviazione. Emergendo l’infondatezza delle acquisite notizie di reato. Stante la verificata correttezza dei comportamenti del personale della struttura sanitaria». Le verifiche compiute dai carabinieri del Nas e del nucleo investigativo del comando provinciale hanno consentito di accertare che il numero di assenti era ...

La Procura della Repubblica di Napoli ha chiesto e ottenuto dal gip l’archiviazione delle indagini sulle presunte assenze ingiustificate di un rilevante numero di medici e operatori sanitari ...All’ospedale Cardarelli non c’è stata alcuna ondata di assenteismo in concomitanza con il diffondersi del Coronavirus. I medici non si sono dati malati per il timore di contagio. Con un’inchiesta ...