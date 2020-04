MotoGP, I piloti immortali: Leslie Graham, il primo campione del mondo della 500 (Di giovedì 16 aprile 2020) Quando correre in moto era da pionieri e, soprattutto, da assoluti temerari. Quando i livelli di sicurezza erano assolutamente sotto il limite consentito, quando serviva davvero il coraggio, o forse l’incoscienza, per primeggiare nel mondo delle moto. Ecco, in quell’epoca, esattamente agli albori del Motomondiale, si staglia Leslie Graham, colui che andrà a vincere il primo titolo della classe regina. Non un traguardo di poco conto, anzi. Un risultato che ti inserisce di diritto nella leggenda delle due ruote, e proprio lassù rimane e rimarrà per sempre il britannico. Robert Leslie (Les) Graham nacque a Wallasey nella contea del Merseyside, in Inghilterra, il 14 settembre 1911 e nei primi anni ’30 iniziò a muovere i primi passi nel mondo delle moto, partecipando anche al Tourist Trophy. La seconda guerra mondiale, com’è scontato ... Leggi su oasport MotoGP - I piloti immortali : Manuel Poggiali - quando San Marino salì in cima al mondo nelle classi 125 e 250

