Morto Luis Sepulveda | tra le sue opere al cinema anche “La gabbianella e il gatto” di

repubblica : ??È morto Luis Sepulveda, lo scrittore cileno ucciso dal coronavirus - fanpage : È morto Luis Sepulveda #LuisSepulveda #16aprile #covid19 - Agenzia_Ansa : Addio a Luis #Sepulveda. L'autore della 'Storia di una gabbianella e di un gatto che le insegnò a volare' è morto a… - MaraVitali : RT @eziomauro: È morto Luis Sepúlveda, lo scrittore cileno aveva contratto il coronavirus - sulsitodisimone : Coronavirus, è morto lo scrittore cileno Luis Sepulveda. Aveva 70 anni. Aggiornamenti su @covid19 ?? @ultimoranet -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Luis

È morto per coronavirus lo scrittore cileno Luis Sepulveda. Era ricoverato in ospedale a Oviedo dopo aver contratto l’infezione. Lo scrittore cileno, 70 anni, era stato ricoverato il 27 febbraio ed ...Luis Sepulveda non ce l’ha fatta: come confermato dalla famiglia ai microfoni de El Pais. lo scrittore è morto per coronavirus. Tra i primi casi di Covid-19 in Spagna, il cileno si è spento nelle ...