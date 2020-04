Morto Luis Sepúlveda | l’amore con Carmen Yanez che lo aspettava dopo il ricovero per

Leggi su gossip.fanpage

(Di giovedì 16 aprile 2020) All'età di 71 in seguito alle conseguenze del coronavirus èlo scrittore cilenoSepulveda. La moglie,, ricoverata anche lei per qualche tempo, era rientrata a casa in attesa che suo marito tornasse. Ma così non è stato. La loro storia ha superato la dittatura di Pinochet, la distanza, i legami con altre persone, ma52 anni d'amore è stata distrutta da un nemico tanto potente, quanto invisibile.