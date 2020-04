Morte di Luis Sepúlveda: lo svarione di Tgcom24 che lo confonde con García Márquez (Di giovedì 16 aprile 2020) Nel mondo del giornalismo esiste un tipo di articolo, commemorativo, sulla vita di un personaggio noto, e pubblicato appena giunta la notizia della sua Morte. È il coccodrillo, generalmente preparato in anticipo al fine di evitare svarioni dovuti dalla fretta di pubblicare. Eppure su Tgcom24, il portale di informazione legato a Mediaset, alla pubblicazione della Morte di Luis Sepùlveda è presente una gaffe. Nel titolo, poi corretto, avevano attribuito allo scrittore cileno Cent’anni di solitudine. Peccato, però, che a scrivere l’opera con protagonista il Colonnello Buendìa è stato Gabriel García Márquez. Uno svarione per il portale Mediaset che avrebbe addirittura “un’aggravante”. Chi segue Avanti un altro, o ha letto il libro di Paolo Bonolis Perché parlavo da solo, sa che il conduttore ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 aprile 2020) Nel mondo del giornalismo esiste un tipo di articolo, commemorativo, sulla vita di un personaggio noto, e pubblicato appena giunta la notizia della sua. È il coccodrillo, generalmente preparato in anticipo al fine di evitare svarioni dovuti dalla fretta di pubblicare. Eppure su, il portale di informazione legato a Mediaset, alla pubblicazione delladiSepùlveda è presente una gaffe. Nel titolo, poi corretto, avevano attribuito allo scrittore cileno Cent’anni di solitudine. Peccato, però, che a scrivere l’opera con protagonista il Colonnello Buendìa è stato Gabriel García Márquez. Unoper il portale Mediaset che avrebbe addirittura “un’aggravante”. Chi segue Avanti un altro, o ha letto il libro di Paolo Bonolis Perché parlavo da solo, sa che il conduttore ...

direzioneprc : Apprendiamo con infinita tristezza la notizia della morte del compagno Luis Sepulveda. Con la sua vita e le sue ope… - SkyArte : Il mondo della letteratura è stato travolto dalla notizia della morte di Luis Sepúlveda. Lo scrittore cileno, autor… - LuigiGallo15 : Una ferita per le menti e per il cuore la morte dello scrittore Luis Sepulveda. Questa freccia suoni come un risveg… - restamg : RT @fam_cristiana: La morte dello scrittore #LuisSepulveda, vittima del #coronavirus - a_piedi_nudi : RT @EugenioGiani: Mi rattrista la morte di un grande scrittore come Luis Sepulveda, di origine cilena, ma la cui scomparsa a 71 anni è avve… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Luis Coronavirus, morto Luis Sepulveda: lo scrittore cileno aveva 70 anni Corriere della Sera Coronavirus: è morto lo scrittore Luis Sepulveda

È morto Luis Sepulveda. A dare la notizia è stata l’agenzia di stampa spagnola Efe, citando fonti vincine all'autore cileno. Lo scrittore è noto al grande pubblico per romanzi dal successo ...

Il ricordo di Marta, la gabbianella della recita del '98: "Quando Sepúlveda mi prese in braccio e mi fece volare"

Lo scrittore cileno era ospite nella scuola elementare a Pietrasanta: un'alunna racconta le grandi emozioni di quel giorno ...

È morto Luis Sepulveda. A dare la notizia è stata l’agenzia di stampa spagnola Efe, citando fonti vincine all'autore cileno. Lo scrittore è noto al grande pubblico per romanzi dal successo ...Lo scrittore cileno era ospite nella scuola elementare a Pietrasanta: un'alunna racconta le grandi emozioni di quel giorno ...