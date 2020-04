Migranti su Alan Kurdi trasferiti su nave italiana | a disposizione del Mit | L’Ordinanza

fanpage : #AlanKurdi, 'I #migranti a bordo non possono resistere a lungo, abbiamo bisogno di assistenza' - Agenzia_Ansa : #Migranti sulla #AlanKurdi, la #CroceRossa per la quarantena. #Borrelli ha firmato un provvedimento su richiesta de… - Agenzia_Ansa : #Migranti: naufragio tra Malta e Tripoli. La denuncia di Sea Watch: 'Lasciati morire da soli a #Pasqua' #ANSA - JoanaAMorais : RT @ChiranAngelgela: Qualcuno mi spiega che vuol dire 'assistenza alloggiativa'? E che succede dopo la quarantena? Se ai tamponi tutti risu… - StiloMauro : RT @ImolaOggi: ??Alan Kurdi, a bordo migranti stressati e in crisi di ansia. Cgil: SUBITO un piano per approdo e accoglienza. -

Migranti Alan Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Migranti Alan