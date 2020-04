Migranti: sindaco Palermo, ‘su Alan Kurdi Italia ha dato giusto segnale efficienza e umanità’ (Di giovedì 16 aprile 2020) Palermo, 16 apr. (Adnkronos) – Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ha espresso “il proprio apprezzamento per la decisione della Protezione Civile su indicazione del Ministero dei Trasporti di coinvolgere la Croce Rossa nelle attività di assistenza in mare e terra e nella sorveglianza sanitaria rivolte ai naufraghi salvati nel Mediterraneo dalla nave Alan Kurdi, attualmente in attesa davanti le coste della provincia di Palermo”.‘In questi giorno sono stato in contatto costante con il Governo nazionale, le autorità diplomatiche tedesche e con il Capo Missione perché si giungesse presto ad una soluzione – dice -Con l’intervento della Croce Rossa come soggetto attuatore si garantisce l’inalienabile diritto all’assistenza per i Migranti naufraghi ed allo stesso tempo l’adeguata tutela sanitaria di tutta la ... Leggi su calcioweb.eu Migranti : sindaco Palermo - 'su Alan Kurdi Italia ha dato giusto segnale efficienza e umanità'

Coronavirus - a Pozzallo il problema dei migranti e della quarantena : parla il sindaco

Migranti - sindaco Palermo : “Faranno la quarantena su una nave” (Di giovedì 16 aprile 2020), 16 apr. (Adnkronos) – Ildi, Leoluca Orlando ha espresso “il proprio apprezzamento per la decisione della Protezione Civile su indicazione del Ministero dei Trasporti di coinvolgere la Croce Rossa nelle attività di assistenza in mare e terra e nella sorveglianza sanitaria rivolte ai naufraghi salvati nel Mediterraneo dalla nave, attualmente in attesa davanti le coste della provincia di”.‘In questi giorno sono stato in contatto costante con il Governo nazionale, le autorità diplomatiche tedesche e con il Capo Missione perché si giungesse presto ad una soluzione – dice -Con l’intervento della Croce Rossa come soggetto attuatore si garantisce l’inalienabile diritto all’assistenza per inaufraghi ed allo stesso tempo l’adeguata tutela sanitaria di tutta la ...

Adnkronos : Barcone con 100 #migranti verso #Pozzallo, sindaco: 'No allo sbarco' - Noovyis : (Migranti: sindaco Palermo, 'su Alan Kurdi Italia ha dato giusto segnale efficienza e umanità') Playhitmusic - - TfnWeb : Coronavirus: Pagano (Lega), follia: Caltanissetta scelta da governo come sede per quarantena migranti. Sindaco gara… - TV7Benevento : Migranti: sindaco Palermo, 'su Alan Kurdi Italia ha dato giusto segnale efficienza e umanità'... - IlFattoNisseno : Coronavirus, Pagano (Lega): “Follia, Caltanissetta scelta da governo come sede per quarantena migranti. Sindaco gar… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti sindaco Coronavirus, il sindaco dem di Pozzallo: "Ci sentiamo traditi. Abbiamo sempre accolto, ma ora la quarantena va fatta sulle navi" la Repubblica Pagano (Lega): “Follia, Caltanissetta scelta da governo come sede per quarantena migranti. Sindaco garantisca salute cittadini”

I migranti che arriveranno in città dovrebbero essere 50 e si aggiungerebbero agli ... E chi ci assicura che queste persone resteranno chiuse in casa per il tempo necessario? Se la notizia fosse ...

Coronavirus, in migliaia manifestano con le armi contro il lockdown in Michigan

Gruppi di manifestanti si sono poi radunati sulle scale, sotto la neve, brandendo i fucili e intonando il grido di battaglia trumpiano delle elezioni 2016. «Lock Her Up, Lock Her Up», hanno cantato — ...

I migranti che arriveranno in città dovrebbero essere 50 e si aggiungerebbero agli ... E chi ci assicura che queste persone resteranno chiuse in casa per il tempo necessario? Se la notizia fosse ...Gruppi di manifestanti si sono poi radunati sulle scale, sotto la neve, brandendo i fucili e intonando il grido di battaglia trumpiano delle elezioni 2016. «Lock Her Up, Lock Her Up», hanno cantato — ...