Migranti, la denuncia: “Nel Mediterraneo 12 morti a causa dell’inazione dell’Europa” (Di giovedì 16 aprile 2020) Aveva lanciato lo scorso 10 aprile l’allarme sul barcone in difficoltà, informando le autorità di Italia, Malta, Libia e Tunisia. E oggi Alarm Phone – contatto di emergenza in supporto alle operazioni di salvataggio – denuncia che “dodici persone sono morte a causa dell’azione e dell’inazione europea nel Mediterraneo. Le autorità di Malta, Italia, Libia, Portogallo, Germania, come anche Frontex, erano state informate di un gruppo di 55 (alla fine erano 63) Migranti in difficoltà in mare, ma hanno scelto di lasciar morire 12 di loro di sete e annegate, mentre organizzavano il ritorno forzato dei sopravvissuti in Libia, un posto di guerra, tortura e stupro”. Nel rapporto Alarm Phone indica come, “contrariamente a quanto afferma Malta, il barcone era alla deriva in zona Sar maltese, non lontano da Lampedusa. Tutte ... Leggi su ilfattoquotidiano Firenze : otto migranti - gambiani e senegalesi - rischiano denuncia per rissa. Violenta lite in via Orti Oricellari

Caltanissetta scelta da governo come sede per quarantena migranti. Pagano: Sindaco garantisca salute cittadini

Roma, 16 apr – “Apprendo dalla stampa che Caltanissetta sarebbe stata scelta dal governo di Conte e compagni come sede per accogliere i migranti sottoposti a misure di isolamento sanitario o di ...

