Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti si allenano con la musica degli anni 80

Leggi su people24.myblog

(Di giovedì 16 aprile 2020) In casa durante questa lunga quarantenanon perdono la voglia di allenarsi e nemmeno il buon umore. Sempre attente alla forma fisica, non rinunciano mai a un po’ di sano workout in palestra, ma certe volte si lasciano travolgere dall’entusiasmo e la sessione di esercizi si trasforma in un ballo sfrenato sulla’80 con tanto di twerking. Nella palestra privata di casa Trussardi,si lancia sul ritmo dei ricordi, cantando a squarciagola tutte le canzoni. “What a Feeling” da “Flash Dance”, “Take on me”A-ha, “Jump” di Van Halen sono la colonna sonora dei suoi balli scatenati, tra salti, giravolte e ancheggiamenti, coinvolgendo anche il cane Leone.la segue, muove il bacino e agita le braccia a tempo di. Poi riprende tutto con lo smartphone e ...