Michela Persico e Rugani di nuovo insieme dopo il Coronavirus

Leggi su gossipetv

(Di giovedì 16 aprile 2020) Danielee la fidanzata: guariti dalÈ finito l’incubo di Daniele. La coppia è stata costretta a separasi nell’ultimo periodo per via del Covid-19. Lui in isolamento in un albergo messo a disposizione dalla Juventus, lei nella loro casa torinese con gli adorati animali domestici. E per … L'articolodiilproviene da Gossip e Tv.