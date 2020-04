Michael Bublé violento con la moglie Luisana Lopilato? I fan lo accusano, lei lo difende (video) (Di giovedì 16 aprile 2020) Da giorni tiene banco sui social, soprattutto tra i fan di Luisana Lopilato, la supposizione che suo marito Michael Bublé abbia atteggiamenti violenti nei suoi confronti. Tutto è nato da alcune dirette Instagram realizzate dalla coppia per intrattenere i followers durante la quarantena. I comportamenti del cantante canadese nei confronti della moglie, però, ha turbato molti di coloro che hanno seguito le dirette, al punto da spingere diversi utenti a consigliare alla Lopilato di lasciarlo e chiedere aiuto. Per molti, la donna sarebbe vittima di comportamenti aggressivi da parte del marito: a scatenare le accuse di violenza nei confronti del crooner sono stati i suoi atteggiamenti oggettivamente preoccupanti, spintonamenti ai danni della moglie, sguardi severi, una tendenza all'imposizione nella conversazione. In particolare, c'è un momento che ha turbato ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 aprile 2020) Da giorni tiene banco sui social, soprattutto tra i fan di, la supposizione che suo maritoBublé abbia atteggiamenti violenti nei suoi confronti. Tutto è nato da alcune dirette Instagram realizzate dalla coppia per intrattenere i followers durante la quarantena. I comportamenti del cantante canadese nei confronti della, però, ha turbato molti di coloro che hanno seguito le dirette, al punto da spingere diversi utenti a consigliare alladi lasciarlo e chiedere aiuto. Per molti, la donna sarebbe vittima di comportamenti aggressivi da parte del marito: a scatenare le accuse di violenza nei confronti del crooner sono stati i suoi atteggiamenti oggettivamente preoccupanti, spintonamenti ai danni della, sguardi severi, una tendenza all'imposizione nella conversazione. In particolare, c'è un momento che ha turbato ...

