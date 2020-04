Meteo MILANO | soleggiato e CALDO sino a sabato | poi peggiora

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 16 aprile 2020) Ilsusarà all'insegna del sole e con temperature di nuovo in forte aumento,a picchi da primavera inoltrata ad inizio weekend. Un guastosi potrebbe realizzare fin da domenica per un primo impulso instabile da ovest. Giovedì 16: poco nuvoloso. Temperatura da 4°C a 20°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 18 Km/h. Zero Termico: circa 3100 metri. Venerdì 17: poco nuvoloso. Temperatura da 9°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 17 Km/h. Zero Termico: circa 3100 metri.18: poco nuvoloso. Temperatura da 11°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 20 Km/h. Zero Termico: circa 3200 ...