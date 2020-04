Meteo Italia: anticiclone protagonista, ma dal weekend inizia peggioramento (Di giovedì 16 aprile 2020) Meteo SINO AL 22 APRILE 2020, ANALISI E PREVISIONE L'anticiclone è tornato ad espandersi con forza su tutta Italia, favorendo il ritorno di condizioni diffusamente soleggiate. Un flusso d'aria subtropicale tende ad alimentare il promontorio anticiclonico, con temperature in deciso aumento a partire dal Nord e dalle regioni del versante tirrenico. Questo respiro d'aria calda risulta incentivato dalla presenza di una circolazione depressionaria sul Vicino Atlantico, appena ad ovest del Portogallo. inizialmente l'Italia godrà di bel tempo e del ritorno di condizioni di nuovo da primavera inoltrata, se si considera che le temperature continueranno a salire sino a sabato, con punte anche oltre i 25 gradi. L'azione anticiclonica andrà però avanti per poco sino a venerdì, dopodiché si manifesteranno i primi effetti legati al lento avanzamento ... Leggi su meteogiornale Previsioni Meteo Aeronautica Militare : torna il maltempo sull’Italia - il bollettino fino al 22 aprile

Meteo Italia sino al 26 aprile : esplosione di NUBIFRAGI - TEMPORALI - GRANDINE

