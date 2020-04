Mes, il ministro M5s Patuanelli: “Il no è definitivo, l’Italia non dovrà mai attivarlo. Diverso se il consiglio Ue lo rompe come un salvadanaio” (Di giovedì 16 aprile 2020) “Il no al Mes è definitivo, l’Italia non dovrà mai attivarlo”. Meno di 24 ore dopo la richiesta di tempo da parte di Giuseppe Conte, il ministro M5s dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha ribadito la posizione dei 5 stelle sulla possibilità che l’Italia ricorra al fondo salva-Stati per superare la crisi economica. Intervistato da Agorà su Rai3, ha prima detto di “non voler alimentare un dibattito surreale”, proprio come chiesto dal premier, poi ha ripetuto che per il suo partito lo strada rimane impraticabile. “Al momento il Mes è quello che conosciamo e impone delle condizionalità pericolose. Aspettiamo cosa uscirà dal Consiglio Europeo”. Perché “se lì si decide di rompere il Mes come un salvadanaio, prendere i soldi e usarli, allora vuol dire che abbiamo rotto ... Leggi su ilfattoquotidiano Mes - il ministro M5s Patuanelli : “Il no al fondo salva-Stati è definitivo - l’Italia non dovrà mai attivarlo. Diverso se al consiglio Ue si decide di romperlo come un salvadanaio”

Ue - viceministro Misiani : “Non useremo il Mes - solo i fondi per cassa integrazione e imprese. Decreto aprile? Più consistente del dl marzo”

