Mercato San Severino, il sindaco chiede alla Finanza di indagare su buoni spesa (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMercato San Severino (Sa) – "Abbiamo ottenuto la disponibilità della Guardia di Finanza di effettuare i controlli sulle istanze pervenute al Comune per l'ottenimento del bonus alimentare". È quanto ha comunicato il sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma. Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, sulla base delle indicazioni dell'ufficio politiche sociali del Comune di Mercato San Severino, verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese nei moduli di domanda ricevuti. Il Comune proprio oggi ha provveduto a riaprire i termini per la presentazione delle domande per l'assegnazione del bonus alimentare per coloro i quali non hanno già beneficiato dell'erogazione del buono spesa precedente.

