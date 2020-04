Matteo Salvini, è ancora polemica: “Trattare con l’Ue senza il voto delle Camere è fuori legge” (Di giovedì 16 aprile 2020) Matteo Salvini non si ferma, e continua a pretendere che i riflettori siano su di lui. Ormai la sua sembra una lotta verso tutti: contro il Presidente Conte in primis, contro l’Unione europea, ma anche contro Mattarella e… ora Silvio Berlusconi. Proprio così: il leader della Lega è riuscito a trasformare la battaglia per sconfiggere il coronavirus in uno scontro politico, utile anche a togliere dalla coalizione del centrodestra chi, ormai, raccoglie una percentuale di consensi non sufficientemente utile. Con Forza Italia ormai la frattura è verticale, e questo secondo Salvini è evidentemente il momento giusto per dimostrarlo. Anche a costo di creare l’ennesima polemica durante lo stato d’emergenza. Mes, Matteo Salvini: “Chi va a Bruxelles senza il voto del Parlamento è fuori legge” Se per tutti la priorità ... Leggi su urbanpost Matteo Salvini ringrazia Fedez sui social : la geniale risposta del cantante

Paolo Del Debbio intervista Matteo Salvini - stasera a Dritto e Rovescio (Di giovedì 16 aprile 2020)

