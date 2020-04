Marvel's Avengers in un nuovo trailer tra missioni, personalizzazione dei personaggi e molto altro (Di giovedì 16 aprile 2020) Crystal Dynamics ha pubblicato un nuovo overview trailer di Marvel's Avengers che offre uno sguardo dettagliato a vari elementi di gioco tra cui personalizzazione, missioni degli eroi e altro ancora.Come potete vedere nel trailer più in basso, i giocatori useranno l'helicarrier come base operativa, dove potrete lanciare missioni e migliorare i vostri personaggi. Oltre agli equipaggiamenti ad alto potenziale, potrete anche equipaggiare il vostro supereroe con una gamma di costumi classici presi dall'universo Marvel.Il gioco includerà oltre 100 perk unici da inserire, quindi ci sono molte opzioni di personalizzazione disponibili. Leggi altro... Leggi su eurogamer Avengers : Endgame - Marvel conferma un easter egg legato ad Iron Man

Crystal Dynamics ha pubblicato un nuovo overview trailer di Marvel's Avengers che offre uno sguardo dettagliato a vari elementi di gioco tra cui personalizzazione, missioni degli eroi e altro ancora.

Un nuovo gameplay trailer di Marvel’s Avengers è ora disponibile. La clip è stata aggiunta al canale YouTube del gioco il 7 aprile ma risulta attualmente non in elenco, motivo per cui non è stata ...

