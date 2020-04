Martina Hamdy Instagram | sensualità baciata dal sole | body bianco aderisce al decolleté

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 16 aprile 2020) La primavera disi consuma sul balcone di casa, per la gioia dei vicini e dei seguaci che supossono godere degli scatti condivisi dalla meteorina. La quarantena costringe i Vip ad oziare in casa e sono in molti a godere di questo forzato riposo rallegrando con la propria grazia il panorama del vicinato. Senza scoprirsi troppo, ma con quel pizzico di immancabile seduzione, anche lasi lascia allettare dal calore dei raggi primaverili., alin jeans e piedi nudi: ilaccarezza le curve Con i suoi ricci ribelli, – per i quali qualcuno nota “Sei l’unica in Italia che non ha bisogno della parrucchiera” –posa seduta su uno sgabello con le gambe incrociate. Sguardo fisso verso l’obiettivo, espressione sensuale e abbigliamento casual ma non lasciato al caso. Piedi nudi, jeans ...