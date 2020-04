Marco Infante Leopoldo-Infante | “La crisi Covid ha distrutto 80 anni di pasticceria

Leggi su fanpage

(Di giovedì 16 aprile 2020), titolare dei brand di gelaterie e pasticcerie Casa, a Fanpage.it: "Il Coronavirus sta distruggendo 80di storia dellanapoletana. Fino a febbraio a Napoli il turismo era in crescita. Ora è tutto fermo, abbiamo un crollo del 99%, 200 dipendenti in cassa integrazione e non sappiamo se riapriremo tutti i 21 punti vendita. Ferma l'inaugurazione dello chalet sul Lungomare. A Milano lavoriamo con le consegne a casa. Perché in Campania no?"