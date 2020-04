Marano | Carabinieri denunciano fratello e sorella per panificazione abusiva

Leggi su 2anews

(Di giovedì 16 aprile 2020)45enne e 50enne per. Avevano appena sfornato 60 chili di pane. Adella locale Stazione hanno scoperto un panificio abusivo creato all’interno di una vecchia masseria. I militari, percorrendo via Vallesana, hanno notato un cartello esposto con la scritta “Vendo pane”. I due proprietari del forno –di 45 e 50 anni – avevano appena sfornato oltre 70 pagnotte per complessivi 60 chili di prodotti sprovvisti di qualsiasi tipo di autorizzazione amministrativa e sanitaria. Il forno rudimentale era accanto alla loro abitazione e i due si sono giustificati dicendo che il pane fosse per la loro famiglia, non destinato alla vendita.sono stati denunciati pere il forno e un locale adiacente sequestrati per ulteriori accertamenti edilizi. ...