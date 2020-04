Manila Nazzaro racconta la fine del suo matrimonio | “Ho scoperto il tradimento di mio

Leggi su bigodino

(Di giovedì 16 aprile 2020) La speaker radiofonica e conduttrice TV, ex Miss Italia 1999, sul giornale “Diva e Donna” attacca il suo ex marito: “Hosu Instagram che aveva un’altra famiglia, una botta fortissima”. L’ex Miss Italia, di aversolo attraverso i social che Francesco Cozza, padre dei suoi due figli, ‘Francesco Pio di 14 anni e Nicolas di 8’, si è rifatto una nuova famiglia. La relazione tra i due giunge quindi al termine, dopo 12 anni di, lei afferma che: “Ci eravamo sposati nel 2005, dopo quattro anni di fidanzamento… Il mio lavoro mi ha aiutato a reagire, ma ho vissuto una grande depressione. Una sorta di lutto”. La sua dichiarazione persegue con: “Mi sono data tante colpe. Non è facile ammettere il fallimento di unper una donna del Sud come me, ...