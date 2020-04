«Ma lo vuoi capire?», Tommaso Paradiso canta l’amore come senso della vita (Di giovedì 16 aprile 2020) Tommaso Paradiso, nei giorni bui del Coronavirus, ha voluto ritrovare la luce, cantare la speranza, devolvendo in beneficenza ogni provento ottenuto con Andrà tutto bene. Il brano, inciso insieme ad Elisa, è stato la manifestazione ultima della generosità corsa sui social. Ma le critiche che si è portato appresso non sono state tutte positive. Di indulgenza, nei confronti di Tommaso Paradiso, se n’è usata poca e, ogni parola di plauso per l’iniziativa, è stata accompagnata da un’altra parola, meno carina, sulla buona riuscita della canzone. Andrà tutto bene, l’inno roseo tratto dallo slogan che più si è usato al tempo della pandemia, non è piaciuto come avrebbe dovuto. Come avrebbe potuto. Così, ad una settimana dal lancio di quella sua canzone improvvisata, l’ex Thegiornalisti ha deciso di tornare ancora, con un’altra canzone. Leggi su vanityfair Ma Lo Vuoi Capire? è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso dal 17 aprile

Tommaso Paradiso - arriva il nuovo singolo “Ma lo vuoi capire?”

Tommaso Paradiso - da venerdì 17 il nuovo singolo «Ma lo vuoi capire?» (Di giovedì 16 aprile 2020) Tommaso Paradiso, nei giorni bui del Coronavirus, ha voluto ritrovare la luce, cantare la speranza, devolvendo in beneficenza ogni provento ottenuto con Andrà tutto bene. Il brano, inciso insieme ad Elisa, è stato la manifestazione ultima della generosità corsa sui social. Ma le critiche che si è portato appresso non sono state tutte positive. Di indulgenza, nei confronti di Tommaso Paradiso, se n’è usata poca e, ogni parola di plauso per l’iniziativa, è stata accompagnata da un’altra parola, meno carina, sulla buona riuscita della canzone. Andrà tutto bene, l’inno roseo tratto dallo slogan che più si è usato al tempo della pandemia, non è piaciuto come avrebbe dovuto. Come avrebbe potuto. Così, ad una settimana dal lancio di quella sua canzone improvvisata, l’ex Thegiornalisti ha deciso di tornare ancora, con un’altra canzone.

Cane1956 : RT @Eug_enio_081: Capire tu non puoi... Tu chiamale se vuoi... Emozioni... ?????? - SimoniManoli : RT @Eug_enio_081: Capire tu non puoi... Tu chiamale se vuoi... Emozioni... ?????? - gigimingarini1 : @andreapurgatori Mannaggia ancora... ma non riesci o non vuoi capire? - elenoirecaltier : @ellazeljaeva è inutile che fai la sanTA LO VUOI CAPIRE? - MammaNunmat64 : RT @Eug_enio_081: Capire tu non puoi... Tu chiamale se vuoi... Emozioni... ?????? -