Lutto nella musica italiana | dal palco di Sanremo alla morte prematura

(Di giovedì 16 aprile 2020) Storico cantante napoletano è morto a Martina Franca, dove si era trasferito anni fa. Il cantante aveva 60 anni ed era malato di tumore al cervello, come scrive Il Mattino, che riporta come l'uomo sia anche stato sottoposto al tampone per il coronavirus risultando negativo. Il cantante è scomparso mentre era ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Maurizio Nazzaro è un nome conosciuto nel mondo dellanapoletana anche grazie Gianni che di Maurizio era il fratello. Ma tutta la famiglia Nazzaro ha messo la propria firma nel panorama dell'arte napoletana e, in generale, dai genitori Erminio, attore, e la mamma Imma, soubrette d'avanspettacolo, finosorella Annamaria, anch'essa cantante. (continua...) Una storia familiare non semplice da cui sganciarsi, soprattutto per l'enorme fama del fratello Gianni. Eppure Maurizio si ...