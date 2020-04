LUIS SEPULVEDA MORTO PER CORONAVIRUS Boero Personaggio alla Gianni Rodari | mitico

repubblica : ??È morto Luis Sepulveda, lo scrittore cileno ucciso dal coronavirus - RaiTre : 'La lettura è la forma migliore per confrontarsi con il mondo. Ti arma di qualcosa, ti fa bene, ti rende più libero… - amnestyitalia : Il coronavirus si è portato via Luis #Sepulveda. Perseguitato dal regime di Pinochet, torna libero anche grazie all… - rassegna_it : Sta a noi, e a chi verrà dopo di noi, decidere come ricordarlo: non lo scrittore sconfitto dal Coronavirus, ma lo s… - tereeffe : RT @RaiTre: 'La lettura è la forma migliore per confrontarsi con il mondo. Ti arma di qualcosa, ti fa bene, ti rende più libero'. Addio a L… -

LUIS SEPULVEDA Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : LUIS SEPULVEDA