Luis Sepúlveda morto per Coronavirus | 5 libri e 1 film per ricordarlo

(Di giovedì 16 aprile 2020)Sepúlveda èall'età di 70 anni, in un ospedale di Oviedo, Spagna nord-occidentale. Ilnon lo ha risparmiato. Lo scrittore aveva contratto il Covid-19 ed era ricoverato da fine febbraio. Cileno, attivista politico incarcerato sotto il regime di Pinochet, aveva trovato rifugio in Europa ed era spesso ospite di festival letterari italiani. Doveva infatti essere in Italia a marzo, per parlare di "Coraggio" al festival dei piccoli e medi editori "Piùpiù liberi", annullato per la pandemia che ha travolto tutto, lo stesso Sepúlveda.Nato il 4 ottobre 1949, cresciuto in un quartiere proletario di Santiago del Cile,Sepúlveda si sentiva «cittadino prima che scrittore». Iscrittosi al Partito Socialista durante la presidenza di Salvador Allende, era anche entrato a far parte della sua guardia personale. ...