Luís Sepúlveda | grazie | bisogna essere grandi per saper parlare ai piccoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 aprile 2020) di Valentina Petri* Mia figlia è una dura. Una tosta. Fiera, spavalda, sicura. Non è come me, che ho la lacrima facile. Per esempio stamattina, quando ho letto che ci ha lasciato Luis Sepùlveda, un sommesso pianto si è fatto strada tra il groppo in gola e le ciglia, ed è uscito fuori, senza remore. Piangere è liberatorio. Lei no, lei non batteva mai ciglio e non dico che mi stessi preoccupando però, insomma, un minimo di empatia in più me la sarei aspettata, avrei voluto almeno sentirla tirar su col naso alla fine di un film commovente. Invece mai. Poi un giorno siamo entrate in libreria a fare un giro e a scriverlo così mi fa piangere anche questo, perché sembra didi un altro mondo, un’altra vita. Mi è sempre piaciuto lasciarla curiosare, scegliere, farsi ispirare da un titolo o una copertina. ...