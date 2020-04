Luis Sepulveda è morto. Il grande scrittore cileno era ricoverato in gravi condizioni in Spagna. A fine febbraio si era ammalato di Coronavirus (Di giovedì 16 aprile 2020) Luis Sepulveda è morto per Coronavirus all’ospedale universitario di Oviedo, in Spagna. Aveva 70 anni. Lo scrittore cileno era ricoverato in gravi condizioni da fine febbraio dopo aver contratto il virus Covid-19 di rientro da un festival letterario in Portogallo. L'articolo Luis Sepulveda è morto. Il grande scrittore cileno era ricoverato in gravi condizioni in Spagna. A fine febbraio si era ammalato di Coronavirus LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale Luis Sepulveda è morto : lo scrittore si è spento per coronavirus

Madrid, 16 apr. (Adnkronos) – Lo scrittore cileno Luis Sepulveda è morto oggi all’età di 70 anni a causa del coronavirus nell’ospedale universitario di Oviedo, in Spagna, dove era ricoverato da ...

