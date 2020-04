Luis Sepulveda | chi era | libri | attività politica e vita privata dello scrittore

repubblica : ??È morto Luis Sepulveda, lo scrittore cileno ucciso dal coronavirus - Radio3tweet : Per i suoi sogni che, attraverso i suoi libri, sono diventati i nostri: irrinunciabili, ostinati, testardi e resist… - fanpage : È morto Luis Sepulveda #LuisSepulveda #16aprile #covid19 - gaetaspia : Luis #Sepulveda a Gaeta nel 1998, quando partecipò a una bellissima serata di Libri sulla cresta dell'onda. Gaeta g… - Livia_DiGioia : RT @26julymovement: Il destino disegna quadri beffardi. Te ne vai il 16 aprile. Lo stesso giorno nel quale il popolo riportò Chávez a Miraf… -

Ultime Notizie dalla rete : Luis Sepulveda

Nato a Ovalle, il 4 ottobre del 1949, Luis Sepulveda ha avuto la sua origine in una situazione familiare certamente poco semplice, segnata dalla fuga di suo nonno (conosciuto con il nome di battaglia ...Ore 10.56 - Morto per coronavirus lo scrittore Luis Sepulveda È morto per coronavirus lo scrittore cileno Luis Sepulveda. Era ricoverato da fine febbraio in ospedale a Oviedo dopo aver contratto ...