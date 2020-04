Luca Argentero | Cristina Marino ammette su Instagram | “Sono gelosa”

(Di giovedì 16 aprile 2020) Una delle coppie più amate dello spettacolo,, si è confessata su, durante una lunga diretta dal casale in Umbria, nella villa a Città della Pieve, dove sta trascorrendo la quarantena. I due stanno vivendo un periodo di grande felicità, tra gioie e soddisfazioni: sono in attesa di una bambina che nascerà a maggio. E poi l’attore sta trascorrendo un momento d’oro, grazie al grande successo della fiction di cui è protagonista, Doc – Nelle tue mani. Nonostantesiano riservati, hanno deciso di condividere alcune delle loro grandi emozioni, che hanno voluto raccontare durante la diretta social: l’attore e l’influencer hanno parlato del loro rapporto e di come si sono conosciuti. Il loro primo incontro è avvenuto a Santo Domingo, sul set di Vacanze ai ...

ThanosErika : RAGA MA CHE TRASH È LA FICTION DOC? CON LUCA ARGENTERO - LucaFormicola83 : #DocNelleTueMani Ok Matilde Gioli è incinta di Luca Argentero - DavideMoschetti : Ricordo ancora Luca Argentero che entrava nel cast di Carabinieri con Alessia Marcuzzi e dopo anni ed anni di film,… - Noovyis : (“Troppo intimo”. Cristina Marino e Luca Argentero e quel momento particolare, la rivelazione arriva con la gravida… - LetmeBSarah : Mia madre talmente coinvolta che ha urlato 'Non te le prendere!' a Luca Argentero mentre prendeva le pillole!… -

Ultimo appuntamento con Luca Argentero nei panni del protagonista Andrea Fanti nella fiction Rai intitolata Doc-Nelle tue mani. Giovedì 16 aprile, in prima serata su Rai 1, andranno in onda le ultime ...Luca Argentero ha ammesso pubblicamente in una diretta social di essere geloso della compagna Cristina, che fra pochi giorni partorirà una bambina. L’attore Luca Argentero attualmente in onda su Rai 1 ...