Lotta al Coronavirus: lanciato il test per il rilevamento del Covid-19 sulle superfici (Di giovedì 16 aprile 2020) Per far fronte all’emergenza Coronavirus, il Gruppo Lifeanalytics ha messo a punto un test per il rilevamento di Covid-19 sulle superfici ambientali. L’analisi consentirà alle aziende e alle autorità sanitarie di testare e monitorare a livello nazionale l’efficacia delle misure di sanificazione messe in atto per fronteggiare la recente emergenza epidemiologica. Il test svolge un ruolo importante per analizzare l’efficacia delle procedure di risanamento e monitorare l’igiene degli ambienti: secondo quanto evidenziato da recenti studi sperimentali, il Coronavirus sarebbe infatti in grado di sopravvivere sulle superfici per lunghi periodi di tempo, in alcuni casi anche settimane. Nel dettaglio, Lifeanalytics ha elaborato una soluzione integrata di test basati su Real Time PCR (Reazione a catena della polimerasi di trascrizione inversa) che ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - dimesso il 18enne Mattia - il più giovane ricoverato a Cremona : “Una lotta dura”. La mamma : “È nato una seconda volta”

