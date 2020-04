L’ospedale alla Fiera di Milano: 26 milioni spesi per 53 posti letto e otto pazienti (Di giovedì 16 aprile 2020) L’ospedale alla Fiera di Milano, secondo Giulio Gallera, “per fortuna non è servito”. Eppure è un presidio «pronto a fronteggiare eventuali nuove necessità e nuove emergenze, dando una mano agli altri ospedali della Regione», secondo quanto sosteneva il leader della Lega Matteo Salvini. E un ospedale «che veglierà sulla salute dei lombardi come una vera e propria assicurazione contro il sovraffollamento delle altre strutture regionali», secondo quanto ribadivano fino a ieri dalla Regione guidata da Attilio Fontana. Oggi Alessandra Corica su Repubblica riepiloga come stanno le cose: Nell’ospedale della Fiera di Milano, 25 mila metri quadrati presentati in pompa magna durante una conferenza stampa tanto affollata da far cadere sulla Regione l’accusa di aver favorito l’assembramento di troppe ... Leggi su nextquotidiano Tennis - Jannik Sinner : dalla donazione all’ospedale di Bergamo al sogno di un autunno da protagonista

L’ospedale alla Fiera di Milano serve o no?

Gallera e l’ospedale alla Fiera di Milano che non serve (Di giovedì 16 aprile 2020) L’ospedaledi, secondo Giulio Gallera, “per fortuna non è servito”. Eppure è un presidio «pronto a fronteggiare eventuali nuove necessità e nuove emergenze, dando una mano agli altri ospedali della Regione», secondo quanto sosteneva il leader della Lega Matteo Salvini. E un ospedale «che veglierà sulla salute dei lombardi come una vera e propria assicurazione contro il sovraffollamento delle altre strutture regionali», secondo quanto ribadivano fino a ieri dRegione guidata da Attilio Fontana. Oggi Alessandra Corica su Repubblica riepiloga come stanno le cose: Nell’ospedale delladi, 25 mila metri quadrati presentati in pompa magna durante una conferenza stampa tanto affollata da far cadere sulla Regione l’accusa di aver favorito l’assembramento di troppe ...

fattoquotidiano : L'OSPEDALE IN FIERA È UN BLUFF I posti finali saranno solo 157 e a oggi manca il personale per usarli (di Marco Pal… - ilpost : L’ospedale alla Fiera di Milano ha aperto una settimana fa, è costato 21 milioni e per ora accoglie solo dieci pazi… - AAtheMerciless : Se, di fatto, l'ospedale allestito in fiera a Milano non ha aggiunto posti in più alla terapia intensiva a cos'altr… - veneto_ : RT @alberto_sanavia: #15aprile 1338, #Venezia: fondazione dell’#Ospedale di S. Giovanni Battista a #Murano grazie al mercante fiorentino Or… - RobertoSignore7 : RT @CurzioWu: Gallera “Siamo contenti che l’ospedale Fiera non sia servito” Non è vero è servito moltissimo alla propaganda leghista a dare… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ospedale alla Alzano Lombardo, le ore cruciali nell’ospedale del contagio: «Qui è un delirio, nessuno sa cosa fare» Corriere della Sera