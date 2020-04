Lombardia | 63 094 contagi da Coronavirus e 11 608 morti

Leggi su fanpage

(Di giovedì 16 aprile 2020) Diramato il bollettino delladi oggi, giovedì 16 aprile, con i dati aggiornati relativi all'emergenza. Salgono a 63.094 i casi dio accertati, in aumento di 941 unità rispetto a ieri quando erano 62.153. Le persone ricoverate in ospedale sono 11.356, con una riduzione di 687 pazienti rispetto a ieri quando il numero era di 12.043. Cala ancora il numero delle persone curate in terapia intensiva: sono 1.032 in totale, in calo di 42 unità (ieri erano 1.074). Cresce il numero totale dei dimessi, arrivato a quota 18.396, ma purtroppo anche quello dei decessi, giunti a 11.608, con un aumento di 231 unità in 24 ore.