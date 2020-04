L’Italia è grande: Fiona May, la pantera azzurra plana sul mondo e si prende l’iride a Goteborg 1995 (Di giovedì 16 aprile 2020) Fiona May, l’indimenticata e indimenticabile pantera dell’atletica leggera italiana. Una donna uscita dalla sua disciplina per ergersi a icona dello sport italiano tout court, un viso simbolico che è entrato nel cuore di tutti gli italiani, anche di quelli poco avvezzi al “track and field”, amata non soltanto per il suo incommensurabile talento ma anche per lo spirito brioso, per il carisma, per la cattiveria agonistica, per la sua spavalderia, per la sua genuinità. Il Fenicottero di Slough si mette in mostra sotto la bandiera britannica all’inizio della sua carriera, vince l’oro agli Europei juniores e ai Mondiali di categoria, poi è sesta alle Olimpiadi di Seoul 1988 e ci riprova a Barcellona 1992 senza successo. Nel frattempo nasce l’amore con Gianni Iapichino, faro del salto con l’asta italiano: i due si sposano, ... Leggi su oasport L’Italia è grande : Gregorio Paltrinieri - il padrone dei 1500 sl. I due ori mondiali di Kazan 2015 e Budapest 2017

Olimpiadi Mosca 1980 : il medagliere e tutti i podi azzurri. L’Italia torna grande con Pietro Mennea e Sara Simeoni

L’Italia è grande : Maurizio Damilano e l’epica doppietta d’oro ai Mondiali nella 20 km di marcia (Di giovedì 16 aprile 2020)May, l’indimenticata e indimenticabiledell’atletica leggera italiana. Una donna uscita dalla sua disciplina per ergersi a icona dello sport italiano tout court, un viso simbolico che è entrato nel cuore di tutti gli italiani, anche di quelli poco avvezzi al “track and field”, amata non soltanto per il suo incommensurabile talento ma anche per lo spirito brioso, per il carisma, per la cattiveria agonistica, per la sua spavalderia, per la sua genuinità. Il Fenicottero di Slough si mette in mostra sotto la bandiera britannica all’inizio della sua carriera, vince l’oro agli Europei juniores e ai Mondiali di categoria, poi è sesta alle Olimpiadi di Seoul 1988 e ci riprova a Barcellona 1992 senza successo. Nel frattempo nasce l’amore con Gianni Iapichino, faro del salto con l’asta italiano: i due si sposano, ...

DantiNicola : “L’Italia non ha l’agenda per la ripartenza. Rischiamo di perdere importanti fette di mercato. E il #Mes è una gran… - GruppoCDP : Collocato #COVID19 Social Response Bond da 1 mld €. L'Ad #FabrizioPalermo: 'Confermiamo la vicinanza al Paese in un… - ItaliaViva : .@DantiNicola:“L’Italia non ha l’agenda per la ripartenza. Rischiamo di perdere importanti fette di mercato. E il… - Foy84 : RT @Grecotw: Primi! Primi in classifica! L’Italia è il paese che rispetto ai soldi PROMESSI (in diretta Facebook) ne ha avuti meno REALI.… - BNPParibas : RT @GruppoCDP: Collocato #COVID19 Social Response Bond da 1 mld €. L'Ad #FabrizioPalermo: 'Confermiamo la vicinanza al Paese in un momento… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia grande Controvirus. «Il sistema è saltato». Il giorno della Grande Serrata del Coronavirus Corriere della Sera