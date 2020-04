L' identikit degli italiani in quarantena

Leggi su agi

(Di giovedì 16 aprile 2020) Il terrore (spesso fondato) di perdere il lavoro, l'ansia, la rabbia, la bulimia di cibo e alcol (ma anche di socialità via web), le tensioni domestiche acuite dalla convivenza continua e forzata. È la fotografiainscattata dall'​osservatorio 'Mutamenti Sociali in Atto-COVID19' (MSA-COVID19), un progetto dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irpps) realizzato in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e la Fondazione Movimento Bambino ONLUS. ​I primi risultati dello studio forniscono informazioni circa la condizione abitativa, relazionale e lavorativa, analizzando nello specifico le attività quotidiane, l'uso di internet e l'iperconnessione, la violenza domestica, la fiducia sistemica e gli stati psicologici. Il ...