Legge 104 | come cambiano i permessi con il Coronavirus

(Di giovedì 16 aprile 2020) Il decreto “Cura Italia” ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie. Tra questi troviamo all’articolo 24 del D.L. 18/2020 che ha previsto un incremento dei giorni di permesso retribuiti ex104/92. Entrando più nel dettaglio, con la circolare n. 45 del 23 marzo 2020, l’INPS fa chiarezza su alcuni aspetti relativi alla fruizione deiex L. 104 ed al loro utilizzo durante questa emergenza. Iretribuiti di cui all’articolo 33 commi 3 e 6 della104/92 vengono appositamente incrementati di ulteriori complessivi 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo ed aprile. Pertanto i soggetti aventi già diritto aiex104/92 potranno usufruire, oltre ai tre giorni previsti per il mese di marzo ed i 3 giorni previsti per il mese di aprile, di ulteriori 12 giornate che ...

Il limite di età non si applica se il figlio ha una disabilità grave (art. 4, comma 1, legge n. 104/1992) ed è iscritto ad una scuola o ospitato in un centro assistenziale. Preliminarmente va chiarito ...Inoltre è possibile avere la FATTURA CON IVA ESPOSTA PERTANTO E' ANCHE APPLICABILE LEGGE 104 PER DISABILI, con l'agevolazione dell'iva al 4% e la riduzione del passaggio di proprietà se previsto. il ...