Lee Konitz | morto a 92 anni per Coronavirus la leggenda del jazz

ilpost : È morto a 92 anni il sassofonista jazz Lee Konitz - SkyTG24 : #Coronavirus: addio al jazzista #LeeKonitz, leggenda del sax - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Morto Lee Konitz, stella del jazz mondiale #Covid-19 #ANSA - PatrizSarda : RT @altriSuoni: Addio Maestro ?? LEE KONITZ 13 ottobre 1927 - 15 aprile 2020 - 83napolano : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus Morto Lee Konitz, stella del jazz mondiale #Covid-19 #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Lee Konitz

Si è spento il leggendario jazzista Lee Konitz, morto a causa del Coronavirus. La conferma della sua scomparsa è arrivata dal figlio. È morto Lee Konitz, leggenda del sax. Purtroppo fatale è stata una ...Il coronavirus ha fatto un’altra vittima nel mondo della musica. In un ospedale di New York dove era ricoverato per una polmonite che si è poi fatalmente aggravata a causa del virus, si è infatti ...