«Le feste di Pablo»: il nuovo singolo di Cara feat. Fedez (Di giovedì 16 aprile 2020) Le feste di Pablo segna il ritorno di Fedez alla musica, accanto a una giovane artista, di nome Cara. Di recente il rapper è stato tra i protagonisti del reality Hunted - Caccia all'uomo, e adesso è il «featuring importante» di una cantante emergente, che per l'occasione ha rielaborato Le feste di Pablo, diventato in pochi giorni un vero tormentone social e non solo. Chi è Cara Cara, nome d'arte di Anna Cacopardo, è una giovane cantante di Cremona. Il debutto discografico risale a luglio 2019, quando ha pubblicato il suo primo singolo con un'etichetta discografica, la Polydor. Il brano Mi Serve è stato poi remixato in una nuova versione, Mi Serve RMX, con la partecipazione di Samuel Heron uscita ad ottobre, brano che si è aggiudicato il Premio Lunezia “Iren” per il valore musical letterario. All'inizio del 2020 la ... Leggi su gqitalia Audio e testo de Le Feste Di Pablo di Fedez - il ritorno in scena del rapper con Cara

"Le feste di Pablo" - Fedez torna a fare musica : "Così ho ritrovato me stesso"

«Le Feste di Pablo» : Fedez torna alla musica e inizia da un featuring con Cara (Di giovedì 16 aprile 2020) Ledisegna il ritorno dialla musica, accanto a una giovane artista, di nome. Di recente il rapper è stato tra i protagonisti del reality Hunted - Caccia all'uomo, e adesso è il «uring importante» di una cantante emergente, che per l'occasione ha rielaborato Ledi, diventato in pochi giorni un vero tormentone social e non solo. Chi è, nome d'arte di Anna Cacopardo, è una giovane cantante di Cremona. Il debutto discografico risale a luglio 2019, quando ha pubblicato il suo primocon un'etichetta discografica, la Polydor. Il brano Mi Serve è stato poi remixato in una nuova versione, Mi Serve RMX, con la partecipazione di Samuel Heron uscita ad ottobre, brano che si è aggiudicato il Premio Lunezia “Iren” per il valore musical letterario. All'inizio del 2020 la ...

Fedez : “Le feste di Pablo” fuori ora ?? - livefghs : RT @smrtmsdnss: al momento sto cercando un centro di gravitá permanente alle feste di pablo - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Cara & Fedez - Le feste di Pablo - SeoTFSI : ma quanta gente c'è alle feste di Pablo? - schwarzkopf___ : Come alle feste di Pablo ha preso il posto di si con riso senza lattosio. Entri in loop e non te ne accorgi nemmeno. -