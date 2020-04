Laura Pausini | “Governo aiuti i professionisti dello spettacolo Non sono star ma gente

VanityFairIt : La cantante @LauraPausini ha festeggiato il compleanno della madre su Instagram, lasciando trasparire un ritratto i… - larryfranco : @tempoweb GRAZIE LAURA PAUSINI ... GRAZIE. SPERIAMO CHE QUALCUNO TI ASCOLTI A NOME DI TUTTI I LAVORATORI DELLO SPE… - larryfranco : GRAZIE LAURA PAUSINI ... GRAZIE. SPERIAMO CHE QUALCUNO TI ASCOLTI A NOME DI TUTTI I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO ..… - tabularius : RT @repubblica: Laura Pausini, Giorgia e gli altri: l'appello per i lavoratori dello spettacolo - allouche_sylvie : RT @repubblica: Laura Pausini, Giorgia e gli altri: l'appello per i lavoratori dello spettacolo -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

Novella 2000

Anche Laura Pausini si attiva in prima persona per il settore della musica e dell'intrattenimento, duramente colpito in questo momento di pandemia globale. Il comparto degli eventi musicali, inutile ...come tutte le maestranze che lavorano nel mondo della musica... del loro disagio si parla pochissimo". Con un lungo post su Instagram una coraggiosa Laura Pausini scende in campo per ribadire la ...