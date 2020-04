Latina, otto arresti per spaccio di droga. C'è anche il padre di Desirée (Di giovedì 16 aprile 2020) A finire in manette anche Gianluca Zuncheddu, il padre di Desireé Mariottini, la sedicenne drogata, violentata e uccisa a Roma, in uno stabile abbandonato del quartiere San Lorenzo, nella notte tra il 18 e il 19 ottobre 2018. E due degli arrestati avrebbero sparato quattro colpi... Leggi su repubblica Covid-19 Lazio - eccetto i focolai di Latina e Nerola - situazione sotto controllo

Incidente Latina : muore a 23 anni Alessandro Paulotto. L’amico al volante era ubriaco (Di giovedì 16 aprile 2020) A finire in manetteGianluca Zuncheddu, ildi Desireé Mariottini, la sedicenneta, violentata e uccisa a Roma, in uno stabile abbandonato del quartiere San Lorenzo, nella notte tra il 18 e il 19bre 2018. E due degli arrestati avrebbero sparato quattro colpi...

ClementeUol : Latina, otto arresti per spaccio di droga. C'è anche il padre di Desirée - Notiziedi_it : Latina, otto arresti per spaccio di droga. C’è anche il padre di Desirée - giuno73 : RT @ultimenotizie: I CC di Cisterna di Latina e di Aprilia hanno eseguito otto ordinanze di custodia cautelare. Il gruppo era dedito allo s… - MarinoBruschini : RT @TgrRai: #Latina, otto arresti a Cisterna per spaccio e attentati ai @_Carabinieri_. @TgrRaiLazio - ultimenotizie : I CC di Cisterna di Latina e di Aprilia hanno eseguito otto ordinanze di custodia cautelare. Il gruppo era dedito a… -