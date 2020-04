Latina | arrestate otto persone per spaccio In manette anche il padre di Desirée

(Di giovedì 16 aprile 2020) Ildi Desirée Mariottini arrestato perdi droga a– Ildi Desirée Mariottini è stato arrestato perdi droga a. Il blitz degli inquirenti è avvenuto nelle prime ore di giovedì 16 aprile 2020 con gli investigatori che hanno fermato. Tra questiil genitore della ragazza di 16 anni morta nella notte tra il 18 e il 19bre 2018 nel quartiere San Lorenzo a Roma. Arrestato ildi Desirée Mariottini Le indagini sono iniziate prima della morte di Desirée. Il fascicolo della Procura è stato aperto dopo la segnalazione di un giovane di Cisterna, aggredito perché non ha pagato un debito di droga contratto da un cugino. Gli accertamenti degli inquirenti hanno portato alla luce un’attività didi droga, mariujana e hashish. ...

Il padre di Desirée Mariottini arrestato per spaccio di droga a Latina. LATINA – Il padre di Desirée Mariottini è stato arrestato per spaccio di droga a Latina. Il blitz degli inquirenti è avvenuto ...Bene, il padre, Gianluca Zuncheddu, è stato arrestato per spaccio di droga sulla piazza di Cisterna di Latina. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri nel corso di un'operazione antidroga nel corso ...