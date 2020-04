L’arcobaleno di Silvia, mamma e ostetrica a Bergamo: "Ho avuto paura. Il mondo si era fermato" (Di giovedì 16 aprile 2020) Nell’Italia in quarantena e in quella futura dovremmo ricordarci sempre degli arcobaleni. “Andrà tutto bene”. Tutti i bambini ne hanno disegnato uno e anche se sono state le maestre a chiedere di farlo, loro ci hanno creduto fino in fondo. Come ha fatto Martina. Tra i disegnini della speranza, a Bergamo, c’è anche il suo. Lei ha riempito casa di messaggi positivi. Ce lo racconta al telefono sua mamma Silvia, ostetrica dell’ospedale bergamasco Papa Giovanni XXIII, impegnata nelle sale parto dell’emergenza Covid-19.“Abbiamo scelto di fare il nostro arcobaleno su un grande cartellone - racconta con la voce di chi trasmette entusiasmo - Quando lo abbiamo esposto Martina era felicissima, ma la cosa sorprendente è che ha creduto così tanto in quel disegno che, subito dopo, è corsa a prendere i gessi per scrivere un ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 aprile 2020) Nell’Italia in quarantena e in quella futura dovremmo ricordarci sempre degli arcobaleni. “Andrà tutto bene”. Tutti i bambini ne hanno disegnato uno e anche se sono state le maestre a chiedere di farlo, loro ci hanno creduto fino in fondo. Come ha fatto Martina. Tra i disegnini della speranza, a, c’è anche il suo. Lei ha riempito casa di messaggi positivi. Ce lo racconta al telefono suadell’ospedale bergamasco Papa Giovanni XXIII, impegnata nelle sale parto dell’emergenza Covid-19.“Abbiamo scelto di fare il nostro arcobaleno su un grande cartellone - racconta con la voce di chi trasmette entusiasmo - Quando lo abbiamo esposto Martina era felicissima, ma la cosa sorprendente è che ha creduto così tanto in quel disegno che, subito dopo, è corsa a prendere i gessi per scrivere un ...

