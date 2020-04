L’appello della Cei: “Autorizzate funerali, battesimi e matrimoni” (Di giovedì 16 aprile 2020) Il sottosegretario Cei, don Ivan Maffeis, lancia l’appello: “Abbiamo un pacchetto di regole da sottoporre al governo”. A messa volontari che controllano le distanze, funerali e battesimi solo con i parenti stretti. Così potrebbe essere la fase 2 La Cei mette proposte sul tavolo del governo per la fase 2. Messe con volontari che garantiscano … L'articolo L’appello della Cei: “Autorizzate funerali, battesimi e matrimoni” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Anna Rita scomparsa da Roma con il cane. L’appello della figlia : “Aiutatemi a riportarla a casa”

“Pregate per mia figlia! Sta lottando in ospedale”. L’appello della grande attrice

Luciana Martinelli scomparsa da Roma - l’appello della sorella : “Ci manchi - torna a casa” (Di giovedì 16 aprile 2020) Il sottosegretario Cei, don Ivan Maffeis, lancia l’appello: “Abbiamo un pacchetto di regole da sottoporre al governo”. A messa volontari che controllano le distanze,solo con i parenti stretti. Così potrebbe essere la fase 2 La Cei mette proposte sul tavolo del governo per la fase 2. Messe con volontari che garantiscano … L'articolo L’appelloCei: “Autorizzatee matrimoni” proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : Coronavirus: Guterres, massimo sforzo per vaccino entro l'anno. Dopo appello per 2 mld dlr già raccolto 20% della s… - luigidimaio : Voglio rivolgere un appello a tutti: compriamo prodotti italiani. Durante l’emergenza ognuno di noi può aiutare le… - amnestyitalia : L'appello dell'Onu per la sospensione delle ostilità a causa della pandemia di Covid-19 non sembra essere caduto ne… - FrancescaGolem : Trump ha appena tagliato i fondi all'Organizzazione Mondiale della Sanità nel bel mezzo della pandemia #Covid19! Or… - lindaserra : RT @Piu_Europa: #DATECIVOCE Le donne sembrano sparite dalla gestione della crisi: la Task Force di P.Chigi è composta per l’80% da uomini.… -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello della Coronavirus, l’appello di Mattarella: uniti per uscire dall’emergenza Corriere della Sera